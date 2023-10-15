ما ضوابط تلقى التبرعات وحد الإنفاق على الدعاية في الانتخابات الرئاسية؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط تلقي المرشحين للتبرعات، سواء كانت عينية أو نقدية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، ولكن ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي عن 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

إعلان القائمة النهاية للمرشحين

وتبدأ الحملة الانتخابية منذ تاريخ إعلان القائمة النهاية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس 9 من شهر نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتبارًا من 12 صباحًا يوم الجمعة 8 ديسمبر.

شروط وضوابط الدعاية الانتخابية

وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأي وسيلة من الوسائل.

وتنص المادة الثانية من قانون الانتخابات، على أن تكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون.

كما أن المادة الثالثة تنص على أن للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليًا من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة، وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية.