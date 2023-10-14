«التطبيقيين»: ندوات للتوعية حول المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

قال رمضان مصطفى، نقيب عام التطبيقيين، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي قاد البلاد في أوقات عصيبة بداية من 2011 حيث كانت تمر البلاد بظروف غير معروفة عواقبها: «وده السبب اللي خلانا نؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة».

تأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات

وأضاف «مصطفى»، أن تأييد السيسي في الانتخابات لأنه بإنجازاته جعل الحلم يتحقق على أرض الواقع، موضحاً أن التأييد تكليف من كل الشعب المصري، مشيداً بمشروعات التنمية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية، وذلك في فيديو نشرته الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونوه إلى أن النقابة لديها وعي كبير بهذا الاستحقاق الدستوري، وأنه سوف يتم عمل الكثير من الندوات والفعاليات لتعزيز توعية المواطنين حول المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

الحملة الانتخابية

من جانبه، قال ياسر عرفات الأمين المساعد لنقابة المعلمين، إن زيارتهم للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي هي زيارة من وازع وطني من وجدان قلوبهم لرد الجميل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: «هو رجل عظيم وهو يتحدث عن قوة مصر ولازم نؤيده بكل حفاوة وتقدير ومحبة».