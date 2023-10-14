هل يحق التصويت في الانتخابات الرئاسية ببطاقة رقم قومي غير سارية؟

تعد بطاقة الرقم القومي شرطا أساسيا لتمكن الناخب من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، ولكن في حالة إذا كانت البطاقة غير سارية هل يحق للناخب التصويت؟

يمكن للناخب الإدلاء بصوته بعد انتهاء بطاقته

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يمكن للناخب الإدلاء بصوته بعد انتهاء بطاقة الرقم القومي الخاصة به «وهو بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار»، ولكن من الضرورة تجديد بطاقات الرقم القومي للحفاظ على قاعدة بيانات محدثة للرقم القومي.

موعد الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، حسب الجدول الزمني الذي جرى إعلانه رسميًا.

وتأتي تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المصرية 2024، كالتالي:

- يوم 5 أكتوبر: فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ومستمر 10 أيام متتالية.

- يوم 14 أكتوبر: غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية.

- يوم 16 أكتوبر: إعلان القائمة الأولية لأسماء المرشحين.

- 17 و18 أكتوبر: تلقي التظلمات على المرشحين للرئاسة.

- يوم 26 أكتوبر: البت في التظلمات والإخطار بها.

- 27 و28 أكتوبر: تقديم الطعون وقيدها في جدول المحكمة الإدارية العليا.

- من 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر المقبل: فصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون.

- 9 نوفمبر: إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم.

- 15 نوفمبر: آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه.

- أيام 1 و2 و3 ديسمبر: انتخابات المصريين في الخارج.

- أيام 10 و11 و12 ديسمبر: الانتخابات في الداخل.

- 14 ديسمبر: تلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة.

- 15 و16 ديسمبر: البت في الطعون المقدمة بقرارات اللجان العامة.

- 18 ديسمبر: إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية.