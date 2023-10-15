استمرار سقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية (صور)

شهدت الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، منذ قليل، على كل مناطق المحافظة من الغرب إلى الشرق، وهي المرة الرابعة لسقوط الأمطار خلال خريف هذا العام، والأولى بهذه الشدة، وذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية التي بدأت منذ أمس، وذلك تحسبا لسقوط أمطار تصل إلى 60%.

هطول أمطار في الإسكندرية

وبحسب شركة الصرف الصحي، فإن سيارات الصرف الصحي انتشرت في كل المناطق للتعامل السريع مع الأمطار الغزيرة، ولم تسفر الأمطار عن أي تجمعات للمياه في تلك المناطق، حتى الوقت الراهن للتعامل اللحظي معها.

رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن أمطار الإسكندرية تساقطت بشدة في السادسة من صباح اليوم، على قطاع المنتزه، بالإضافة إلى امتدادها إلى كل مناطق الإسكندرية، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وأشار إلى أنه يتم العمل وفقاً لحالة الطوارئ، حيث تم نشر السيارات والبدلات اعتبارا من أمس، مع استمرارها لحين استقرار الطقس، وفقا لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية، موضحا أن غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 يعملان طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وبلغت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.