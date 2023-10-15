سقوط أمطار غزيرة على شرق الإسكندرية وقطاع المنتزه

سقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة، صباح اليوم، على مناطق شرق الإسكندرية وقطاع المنتزه، وهي المرة الرابعة لسقوط الأمطار خلال خريف هذا العام، تزامنا مع رفع حالة الطوارئ في الإسكندرية، التي بدأت منذ أمس، تحسبا لسقوط أمطار تصل نسبتها إلى 60%.

ولم تسفر الأمطار على أي تجمعات مياه في تلك المناطق، بالإضافة إلى تواجد سيارات الصرف الصحي لإجراء أي عمليات شفط في حال ارتفاع نسق الأمطار مع الساعات القليلة المقبلة من اليوم.

أمطار غزيرة في المنتزه بالإسكندرية

ورصدت «الوطن»، أن أمطار الإسكندرية بدأت فجرا في حدود السادسة فجرا بدرجة شدة عالية على قطاع المنتزه واستمرت لقرابة نصف ساعة متواصلة قبل أن تقل تدريجيا، وسط استمرار السحب المنخفضة يصاحبها سقوط امطار متفاوتة الشدة، لذا فإنه يجرى المتابعة.

استمرار حالة الطوارئ في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه يتم العمل وفقا لحالة الطوارئ حيث تم نتشر السيارات والبدالات، اعتبارا من أمس مع استمرارها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.

طقس الإسكندرية اليوم

وبلغت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 20 درجة مئوية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.