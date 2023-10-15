وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري بعد صراع طويل مع مرض السرطان

توفيت صباح اليوم الإعلامية اللبنانية، جيزيل خوري، في منزلها ببيروت، عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد معاناة مع مرض السرطان، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

مشوار الإعلامية خوري الحافل

بدأت الإعلامية خوري حياتها المهنية الحافلة عام 1986 في برنامج «المؤسسة اللبنانية للإرسال»، واستضافت أبرز الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية في برنامجها «حوار العمر» بين عامي 1992 و2001.

ساهمت «خوري» بشكل كبير في تأسيس قناة «العربية» وقدمت برنامجًا حواريا أسبوعيًا سياسيًا على مدار 10 سنوات وتحديدًا فى الفترة ما بين 2003 و2013، ثم انتقلت بعدها إلى قناة «بي بي سي عربية»، لتقدم برنامج حواري قابلت خلاله العديد من السياسيين والمفكرين على مستوى العالم.

وفى عام 2020 انضمت خوري إلى «سكاي نيوز العربية»، حيث قدمت برنامجها الحواري «مع جيزال» الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.