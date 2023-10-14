«يونيفيل» تدعو لوقف القصف بجنوب لبنان: «مصدر إصابة الصحفيين غير معروف»

حثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل»، على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان فوراً، والسماح لقوات حفظ السلام بالمساعدة في إيجاد الحلول، وذلك في أعقاب تبادل القصف بين عناصر من «حزب الله» وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

إطلاق نار كثيف

وأكدت «يونيفيل»، في بيان لها اليوم السبت، أن يوم أمس الجمعة، شهد إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق على مدى فترة طويلة من الوقت، وعلى عدة نقاط، معتبرةً أن ذلك يشكل تبادلاً لإطلاق النار عبر الخط الأزرق.

استهداف موقع جديد

وأوضحت القوة الأممية أنها تعلم أن إسرائيل استهدفت موقعاً يبعد قرابة 2.5 كيلومتر عن بلدة «علما الشعب»، جنوبي لبنان، مشيرةً إلى أن جنود حفظ السلام سمعوا على بعد بضعة كيلومترات إطلاق نار وانفجارات بعد ذلك.

مسؤولية استهداف الصحفيين

وجاء في بيان يونيفيل: «بناءً على ما تمكّنت قوات يونيفيل من ملاحظته، لا يمكننا في هذه المرحلة أن نقول على وجه اليقين، كيف أصيبت مجموعة من الصحفيين الذين كانوا يغطون الأحداث، وقُتل أحدهم».

وأضافت: «إذا استمر الوضع في التصعيد، فمن المرجح أن نرى المزيد من هذه المآسي»، وتابعت أن «أي خسارة في أرواح المدنيين هي مأساة، ويجب منعها في جميع الأوقات».