آخر أخبار جنوب لبنان بعد أسبوع من عملية «طوفان الأقصى»

تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترًا، وتجددت الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وأفراد تابعة لحزب الله بجنوب لبنان اليوم السبت، بعد مرور نحو 8 أيام من انطلاق عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية.

The IDF Aerial Defense Array intercepted 2 unidentified targets above the city of Haifa.



No sirens were activated according to protocol. pic.twitter.com/JdKBEmAzgs — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2023

مستجدات أخبار جنوب لبنان

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان نقلته وسائل إعلام عبرية، أنه قصف هدفا تابعا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان وجاء هذا للرد على حدوث اختراق أجسام جوية مجهولة لإسرائيل، وتم إطلاق النار على طائرة مسيرة إسرائيلية، في الوقت الذي تركز وسائل الإعلام العالمية والعربية على أخبار جنوب لبنان وكذلك منطقة غزة التي تشهد قصفا مستمرا من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أخبار جنوب لبنان تكشف عدم انطلاق صفارات الإنذارات في إٍسرائيل

وفي آخر أخبار جنوب لبنان، أشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى اعتراض هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا في الوقت الذي لم تنطلق صفارات الإنذار حيث لم تفعل وفقا للبروتوكول الاعتيادي.

أخبار جنوب لبنان بعد أكثر من أسبوع من طوفان الأقصى

وجاءت المستجدات في أخبار جنوب لبنان، بعد 8 أيام من انطلاق عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية بشكل مفاجئ على إسرائيل، التي أعلنت حالة الحرب في نهاية الأسبوع ذاته الذي استطاعت فيه الفصائل الفلسطينية أسر أكثر من 150 وقتل نحو 1400 إسرائيلي، في الوقت الذي قتل الجيش الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين، وسط تردي الأوضاع الإنسانية في غزة.