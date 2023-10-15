بشرى للمواطنين عن أسعار السلع.. الغرف التجارية: انخفاض جديد في الطريق

زف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن انخفاض أسعار سلع أخرى بجانب المعلنة من الحكومة والتي تمتد لمدة 6 أشهر.

خفض قائمة ثانية من السلع

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ الغرف التجارية تعمل خلال الوقت الراهن على قائمة ثانية من السلع يجرى تخفيضها خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الأولى كانت تتضمن السلع الأساسية، منوها بأنه يجرى إدخال المنتجين المحليين للمبادرة بالسلع التي تتميز بها كل محافظة على حده.

وأضاف أن عدد كبير من الشركات أخطرت السلاسل والمحال التجارية بأسعار البيع الجديدة، بينما اتجهت شركات أخرى لتوزيع السلع بالسعر الجديد الذي أعلنته الحكومة، بعضها بدأ في طباعة السعرـ وهو الحد الأقصى للسعر البيع المعلن، ومتاح في الكثير من السلاسل التجارية.

تخفيض أسعار السلع الأساسية

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بتخفيض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق، من أجل التخفيف من على المواطن، وخلال الساعات القليلة الماضية انطلقت المبادرة في جميع المحافظات.