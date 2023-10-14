أسعار 10 سلع ضمن مبادرة الحكومة لتخفيف الأعباء.. تخفيضات من 15 إلى 25%

انطلقت اليوم السبت، مبادرة الدولة التي تقضي بخفض الأسعار، بعد اجتماعات عدة جمعت بين مسؤولي الحكومة وبالتعاون مع التجار والقائمين على الغرف التجارية بكل المحافظات، وكذا اتحاد الصناعات المصرية.

وجاءت المبادرة الحكومية الممتدة لـ6 أشهر ضمن حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وكذا الوقوف إلى جانب المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، إذ تراوحت نسب التخفيض على المواد الغذائية ما بين 15 لـ25% على 10 سلع أساسية، وهي «الفول، منتجات الألبان، الجبن الأبيض، الزيت الخليط، المكرونة، السكر، العدس، الدواجن، الشاي».

أسعار السلع عقب قرار التخفيض

وأعلنت عدد من المحافظات عن أسعار المنتجات والتي جاءت كالتالي:

- سعر السكر بات بداية من 27 جنيها للكيلو

- سعر المكرونة 17 جنيها للكيلو.

- سعر الزيت الخليط بداية من 30 جنيها بحسب حجم ونوع العبوة.

- انخفاض أسعار الدواجن المجمدة بنسبة وصلت لـ25% بالأسواق.

أماكن مبادرة تخفيض الأسعار

استهدفت المبادرة التسهيل على المواطنين من أجل الوصول لأماكن بيع السلع وبأسعار مخفضه، لذا فإن المبادرة ستشمل جميع أنحاء الجمهورية ولا تقتصر على القاهرة وحدها، حيث تطبق في المحلات والسلاسل التجارية بتخفيضات وصلت لـ25%، وفق ما صرح به يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ«الوطن»، في وقت سابق.

أسعار السلع ضمن المبادرة

وأكد «كاسب»، أن التخفيض الجديد جاء على أسعار الألبان والجبن بنحو 20%، كما جاء التخفيض على سعر السكر بقدر 7 جنيهات، ومن المقرر أن يتم بيع سعر الزيت بعد التخفيض بسعر يتراوح ما بين 30 إلى 38 جنيهًا للتر.

أسعار البيض بعد المبادرة

من جانبه، قال الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن أسعار بيض المائدة قد انخفضت بنسبة 25 جنيها للمستهلك، ذلك مع بداية اليوم السبت، بالأسواق، إذ سجل متوسط سعر طبق البيض ما قيمته 125 جنيها بدلا من 150 جنيها.