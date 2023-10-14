أسعار السلع الغذائية بعد إطلاق مبادرة تخفيض الأسعار

العديد من أسعار السلع الغذائية تراجعت، اليوم، بعد مبادرة تخفيض الأسعار التي أعلنتها الحكومة المصرية منذ أيام قليلة ماضية، وهو الانخفاض الذي ظهر بالأسواق المحلية اليوم وبشكل ملحوظ، كان أبرز الانخفاضات في مواد استهلاكية كالسكر والمكرونة المعبأة والبطاطس والفول المعبأ واللحوم الطازجة والبيض، حسبما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السكر

أما عن أسعار السلع الغذائية التي انخفض سعرها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة، فقد أوضحت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة للمجلس، بأن أسعار السكر شهدت اليوم السبت تراجعًا، إذ سجل أقل سعر للسكر مبلغ الـ27 جنيها، فيما جاء متوسط سعر السلعة ما نحو 31.5 جنيه للكيلو.

تراجع أسعار المكرونة المعبأة

وأشارت البوابة إلى أن أسعار المكرونة المعبأة شهدت اليوم السبت تراجعا بشكل طفيف، إذ انخفض السعر ليسجل ما بين 22.77 جنيه و23.22 جنيه للكيلو الواحد.

تراجع أسعار البيض

فيما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بأن أسعار بيض المائدة قد انخفضت بنحو 25 جنيها على المستهلك، منذ بداية اليوم السبت، في الأسواق، إذ سجل متوسط سعر طبق البيض نحو 125 جنيها بدلا من 150 جنيها، أما وعن أسعار بيض المائدة فقد انخفضت في المزارع بقيمة 9 جنيهات للطبق الواحد، إذ سجل الطبق نحو 115 جنيها بدلا من 124 جنيها، بحسب الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

تراجع أسعار الفراخ

وانخفضت أسعار الفراخ اليوم السبت في الأسواق المصرية، إذ سجل سعر الفراخ الحية للكيلو مبلغ 73 جنيهًا بعد المبادرة، وكان سعره قبل المبادرة 80 جنيهًا، فيما وصل سعر الفراخ المجمدة للكيلو 105 جنيهات، بعدما كانت تباع قبل المبادرة بـ130 جنيها.

تراجع أسعار الأرز

وبحسب بوابة الأسعار المحلية، فإن أسعار الأرز السائب فشهدت تراجعًا بنحو 5.23% تقريبا، إذ سجل متوسط سعر السلعة نحو 23.76 جنيه للكيلو.