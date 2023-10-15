رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أمطار الإسكندرية الغزيرة

سقطت أمطار غزيرة في الإسكندرية اليوم، ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها لمواجهة تقلبات الطقس، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تزامنا مع توقعات الأرصاد الجوية بهطول أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة بنسبة 60% تقريبا.

سيولة مرورية رغم أمطار الإسكندرية

وشدد المحافظ، في بيان اليوم، على جميع المسئولين التنفيذيين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي، بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

طوارئ بسبب أمطار الإسكندرية

من جانبه، أوضح اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية للتعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم، فقد تم رفع درجات الاستعداد وانتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وخاصة بالأماكن الساخنة اعتبارا من أمس، بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس، ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيئ بـ48 ساعة.