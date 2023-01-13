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إعلامية لبنانية: جورج وسوف ينوي اعتزال الغناء بسبب وفاة نجله «وديع»

كتب:

أحمد عبد الرحمن
10:06 م | الجمعة 13 يناير 2023
وجورج وسوف مع نجله الراحل وديع

وجورج وسوف مع نجله الراحل وديع

كشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسي، عن اعتزال الفنان جورج وسوف، بعد وفاة نجله «وديع»، خلال الأيام القليلة الماضية، إثر وعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في بيروت.

اعتزال جورج وسوف

وقالت هنادي عيسي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن الفنان جورج وسوف ينوي اعتزال الفن بسبب وفاة نجله وديع، حسبما قال لأحد المقربين منه، لأنه لن يتحمل سماع لقب «أبو وديع» أثناء الغناء على المسرح.

وأضافت أن المقربين من جورج وسوف، يحاولون إثناءه عن قرار الاعتزال، ومباشرة عمله والاستمرار في الغناء.

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