في ذكرى وفاة فتى الشاشة الأول.. تعرف على الجانب الإنساني لمحمود ياسين

تحل اليوم 14 أكتوبر ذكرى وفاة الفنان محمود ياسين، والذي قدم عشرات الأعمال بين سينما وتليفزيون ومسرح، منها الجاد والرومانسي، والتراجيدي.

الجانب الخفي لمحمود ياسين

يمتلك محمود ياسين جانب خفي تحدث عنه من قبل في لقاء مع الإعلامي الراحل طارق حبيب عام 1976 ببرنامج «أوتوجراف»، حيث قال: «أحب قضاء إجازتي في المنزل مع العائلة»، وأكد أن الأمر الذي قد يبكيه هو وقوع ظلم على شخص ما: شيء مخزي ومحبط حينما يكون هناك شخص مقهور، هذا الأمر يجعلني حزينًا.

وعن المسرحيات التي يفضلها، قال إنه يحب مشاهدة مسرحية مدرسة المشاغبين.

ما يفضله محمود ياسين

وقال النجم المصري الراحل، إنه لا يحب السهر سواء كان هناك عمل أم لا، وفي الوقت ذاته يشعر بالضيق عندما ينام كثيرا، ويفضل الاستيقاظ قبل العاشرة صباحا.

أما عن الأتوجراف الذي كتبه في نهاية الحلقة، فكتب محمود ياسين به: «إلى السادة المشاهدين أرجو من كل قلبي أن أشكر لكم مشاعر الحب التي طالما أبديتموها، وأمل أن أظل محتفظا بها، لأنها أغلى ثروة، كل الحب والإخلاص والوفاء والسعادة».