1200 سائح يستمتعون بـ50 رحلة بالون طائر في الأقصر اليوم

شهدت سماء مدينة الأقصر، صباح اليوم الأحد، تحليق 50 رحلة بالون طائر تقل 1200 سائح من مختلف الجنسيات، وفقا لما ذكره أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

رواج سياحي كبير

وأوضح الطيب، أن البالون الطائر يشهد رواجا سياحيا هذه الأيام تزامنا مع بدء الموسم السياحي الشتوي، إذ يستمتع آلاف السائحين يوميا بركوب البالون الطائر، والذي يحلق يوميا من أمام معبد حتشبسوت غرب المدينة.

سياحة المغامرات

وأضاف الطيب، أن البالون الطائر مصنف ضمن سياحة المغامرات والتي يفضلها السائحون لما تشبعه فيهم من روح المغامرة والإثارة، فالبالون يحلق وفق اتجاهات الرياح وطبقات الجو المختلفة، حيث يقلع من مكان محدد وهو المطار، ويهبط في مكان مختلف حسب اتجاهات الرياح، تارة في الشرق وتارة في الغرب والشمال والجنوب.

بالون الأقصر في المركز الثالث عالميا

يشار إلى أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية وعدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.