اعرف أسعار السلع الغذائية بعد مبادرة الحكومة لخفض الأسعار

بعد نحو 24 ساعة فقط من تطبيق مبادرة الحكومة لمصرية، الخاصة بتخفيض أسعار السلع الغذائية التي أعلنت الحكومة تفاصيلها الأسبوع الماضي، وبدأ تطبيقها صباح أمس، شهدت المنافذ المختلفة إقبالا من المواطنين للشراء بعد إعلان أسعار السلع الغذائية ضمن مبادرة خفض الأسعار من جانب الحكومة.

أسعار السلع الغذائية بعد مبادرة الحكومة المصرية لخفض الأسعار

إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع الأساسية، بعد أن شهدت أسعار السلع الغذائية بعد مبادرة الحكومة المصرية لخفض الأسعار، للتخفيف عن كاهل المواطنين وضمان وصول السلع للمواطنين.

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.

- سعر كيلو المكرونة 17 جنيها.

- سعر الزيت الخليط يبدأ من 30 جنيها بحسب حجم ونوع العبوة.

- سعر طبق البيض ما قيمته 125 جنيها بدلا من 150 جنيها.

- أسعار اللحمة السوداني الطازجة 220 جنيها.

- سعر كيلو اللحمة البلدي 240 جنيها.

- سعر كيلو الدواجن المجمدة بـ65 جنيها.

- أنخفاض أسعار الجبن بنحو 20%.

- انخفاض أسعار العدس بنسبة تصل إلى 20%.

- أنخفاض أسعار الفول بنسبة تصل إلى 34%.

- انخفاض أسعار الألبان بنسبة تصل إلى 14%.

وشملت إجراءات الحكومة بشأن تطبيق مبادرة خفض الأسعار، معاقبة التجار المتلاعبين بالأسعار عن طريق المتابعة المستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك، الذي سهل التواصل بينه وبين المواطنين لتلقي الشكاوى والبلاغات بشأن المخالفين.