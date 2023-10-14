نائب محافظ القاهرة تتابع جهود الأحياء في خفض أسعار السلع الغذائية

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأحياء في تطبيق مبادرة خفض السلع الغذائية الأساسية بأسواق المنطقة، في ضوء إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، بنسب تتراوح من 15 لـ25%، وهي «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، بداية من اليوم السبت.

جهود الأحياء في متابعة توافر السلع الغذائية

وتلقت نائب المحافظ تقريرا حول جهود الأحياء في متابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين وضبط أسعارها خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة، وشددت على جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة .

السيدة زينب

وفى سياق متصل، قامت الأجهزة التنفيذية بحي السيدة زينب برئاسة المستشار هشام أبو المكارم رئيس الحي وبالتنسيق مع الأجهزة المعاونة بحملة بالتعاون مع إدارة التموين لمراجعة منافذ البيع والأسعار بنطاق الحي، للتأكد من توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق مع التفتيش لضبط المخالفات، كما تم المرور على عدد من المحلات التجارية، وتم فحص منتجات اللحوم المجمدة والتأكد من صلاحيتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

حي مصر القديمة

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء أيمن السعيد بحملات بيطرية للتفتيش على محال بيع المجمدات ومنافذ بيع اللحوم بنطاق حي مصر القديمة من خلال لجنة التفتيش، حيث تم المرور على بعض المطاعم ومنافذ بيع اللحوم، والمجمدات وتم التنبيه على وضع تواريخ صلاحية للمنتجات وعلى طرق الحفظ والتبريد، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لمنفذ بيع لحوم؛ نتيجة مخالفته لبعض الاشتراطات الصحية وخلال الحملة، تم المرور على محال الجزارة و التنبيه على تغطية اللحوم خارج المحل ومراعاة النظافة داخل محلات الجزارة والذبح داخل المجازر الحكومية.

وشهد حي طره برئاسة المهندسة جيهان جادو، رئيس حي طره، وبرفقتها مديري المتابعة الميدانية والمحلات ومشرفي المربعات و التموين وجارى الاستمرار بالحملات لضبط الأسعار وجودة المنتجات والسلع المباعة .

ضبط الأسعار

كما انطلقت حملة مكبرة بقيادة اللواء عمرو عيسوي، رئيس حي المعصرة، بالمرور على عدد من المحلات التجارية لمتابعة وضبط الأسعار وتاريخ الإنتاج للمنتجات ومدة الصلاحية، وقامت الحملة بالتنسيق مع لجنة حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات، واستهدفت الحملة المرور على المحلات التجارية في الشوارع والميادين والتعامل الفوري مع المخالفين، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، وفى حي 15 مايو، تم ضبط بعض المخالفات وإعدام التالف منها و تحرير عددا من المحاضر للمخالفين بمعرفة إدارة التموين.

وفى حي المقطم برئاسة العميد أحمد أبو بكر، رئيس حي المقطم، تم التنسيق بين الحي وإدارة التموين للمرور على المحلات والأسواق لمراجعة الأسعار، والتأكد من التزام المحلات بالأسعار المقررة، وجاري عمل حملات دورية منتظمة لمراجعة الأسعار والالتزام بها.