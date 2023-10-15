ردود فعل إيجابية على الحلقة الأولى من مسلسل «ورق التوت»

ردود فعل إيجابية على الحلقة الأولى لمسلسل «ورق التوت»، والذي بدأ عرضه، أمس، على شاشة قنوات cbc، في الساعة 8 مساء، اليوم السبت.

ردود فعل إيجابية حول مسلسل «ورق التوت»

وتنوعت ردود الفعل من الجمهور على المسلسل، الذي يسلط الضوء على القضايا المجتمعية الهامة، ومنها علاقة الأخوات مع بعضهما البعض، والعنف الأسري.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، كما يعرض على منصة «watch it» الإلكترونية، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم والشباب والوجوه الجديدة.

قصة مسلسل «ورق التوت»

يناقش مسلسل «ورق التوت» عددا من القضايا المهمة، ويطرح عددا من الموضوعات التي تتعلق بالعنف الأسري وختان الإناث، فضلًا عن التقاء مجموعة من عشاق الفن في مكان واحد حيث يجمعهم العمل والدراسة.

أبطال مسلسل «ورق التوت»

مسلسل «ورق التوت» يشارك في بطولته شريف سلامة، وعمرو صلاح، وأسماء جلال، وثراء جبيل، وعادل أنور، وتامر مجدي، ويارا جبران، وسلوى عثمان، ونور خالد النبوي، ومصطفى منصور، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.