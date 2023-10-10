موعد عرض مسلسل ورق التوت.. يذاع على قناة cbc

يستعد صناع مسلسل ورق التوت لبدء عرضه على خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يقدم بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان شريف سلامة، وطُرح البوستر الرسمي الخاص به.

مواعيد عرض مسلسل ورق التوت

وينطلق عرض مسلسل ورق التوت، السبت المقبل، 14 أكتوبر، عبر شاشة قناة cbc في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويشارك في مسلسل ورق التوت عدد كبير من الفنانين من بينهم شريف سلامة وأسماء جلال وخالد أنور وسلوى عثمان وجمال عبد الناسر وثراء جبيل وسلوى محمد على وعمرو صلاح ونور النبوى وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

وتدور أحداث مسلسل ورق التوت حول الأكاديمية العليا للفنون المسرحية التى تدور حولها الكثير من القضايا والعلاقات المتشابكة فى مدة زمنية تسعة أشهر، ويناقش العمل كثير من المشكلات منها ختان الإناث وتحديد النسل والعنف المنزلي، والتنمر والاضطراب النفسي والجهل والكثير من القضايا الأخرى.