حزب المؤتمر: الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية وموقفنا ثابت لم يتغير

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية سواء على صعيد القيادة السياسية والموقف التاريخي الثابت الذي لم يتغير، إضافة للجهود الشعبية التي أكدت للجميع مكانة فلسطين في قلوب المصريين جميعهم.

وأضاف غنيم، في بيان له أن الجهود الشعبية المبذولة خلال الفترة الأخيرة، والتي تتمثل في إقبال المصريين والتسارع على التبرع بالدم يأتي في إطار مساندة الإخوة الأشقاء في فلسطين، بالتزامن مع إرسال التحالف الوطني قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

موقف مصر ثابت

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: «هذه الجهود وموقف مصر الثابت من القضية أكبر دليل على الانتماء الوطني والقومي للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية قومية لا مجال للتنازل عن الالتزام الشعبي تجاهها وهو ما تبلور بقوة في تسابق المصريون، للتبرع بالدم لصالح أهالي قطاع غزة، للحفاظ على حياة الأشقاء وإنقاذهم، ودعم فلسطين حتى تحصل على استقلالها والوقوف بجانب شعبها، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي تعمل عليه الدولة المصرية ولم تحيد عنه منذ عام 1948 لحصولهم على حقوقهم المشروعة وإرساء السلام كخيار استراتيجي لصالح المنطقة».

القيادة السياسية حريصة على طرح القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن القيادة السياسية حريصة على طرح القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وإلقاء مزيد من الضوء عليها، وحث المجتمع الدولي على ضرورة عدم التعامل بمعايير مختلفة مع القضية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في هذه القضية على وجه الخصوص.