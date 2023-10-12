22.7 مليون جنيه إيرادات فيلم فوي فوي فوي في 4 أسابيع عرض

حقق فيلم فوي فوي في شباك تذاكر السينما أمس، إيرادات تقدر بـ278 ألفا و688 جنيها، تصدّر بها المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في السينما، التي تضم أفلام «حسن المصري، ووش في وش، والعميل صفر، وأولاد حريم كريم، وبيت الروبي، ودولارات دولارات، والبعبع، ومستر إكس، وع الزيرو»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم فوي فوي على مدار 4 أسابيع عرض بنحو 22 مليونا و700 ألف جنيه، وينافس ضمن فئة أفضل فيلم أجنبي في جوائز الأوسكار، بعد اختياره من قبل لجنة النقاد والصحفيين لترشيحه للمنافسة.

قصة فيلم فوي فوي

قصة فيلم فوي فوي، مأخوذة عن قصة حقيقية نقلها الصحفي محمود شوقي في سلسلة تحقيقات، وحصد من خلالها عدّة جوائز دولية، وتدور القصة من خلال الشاب الفقير «حسن» الذي يحلم بالهجرة إلى الخارج، ويستغل وجود مباراة للمكفوفين في دولة بولندا، ويدعي أنّه كفيف بصحبة أصدقائه، وبالفعل يسافرون إلى الخارج، وتحدث لهم مفاجآت غير متوقعة.

أبطال فيلم فوي فوي

فيلم فوي فوي بطولة محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، حنان يوسف، طه دسوقي، أمجد الحجار، بسنت شوقي، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، تأليف وإخراج عمر هلال، إنتاج محمد حفظي.