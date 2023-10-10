الناقدة ماجدة خيرالله: لا يمكن التنبؤ بوصول «فوي فوي فوي» إلى ترشيحات الأوسكار

قالت الناقدة ماجدة خيرالله إنَّه من الصعب التنبؤ بوصول فيلم «فوي! فوي! فوي!» إلى ترشيحات أوسكار النهائية، وذلك بسبب وجود عدد من الأفلام العربية القوية بجانب الأفلام المشاركة من مختلف دول العالم.

وتابعت ماجدة خير الله في تصريحات لـ«الوطن»: «اللجنة تضم في عضويتها ما يقرب من 3 آلاف عضو وبالطبع لديهم معايير مختلفة في الاختيار الذي يتم عن طريق الاقتراع، ولكن بالطبع التقنيات هي مسألة أساسية، بالإضافة إلى الفكر الذي يقدمه الفيلم فنحن لا نعرف القضايا التي تحرك في هذا الجمع، في كل فترة تكون هناك قضية بارزة على السطح سواء إنسانية أو اجتماعية أو سياسية».

ماجدة خيرالله: الدول العربية لديها اهتمام كبير بالسينما.. وتدرك أهمية التواجد في المحافل الدولية

وعن الترشيحات العربية لـ أوسكار أفضل فيلم دولي، أوضحت ماجدة خيرالله: «العالم العربي قد لا يكون لديه صناعة مثلنا ولكن لديه اهتمام كبير بالسينما منها السودان والأردن، أصبح المجتمعات العربية تدرك أهمية السينما والتواجد في المحافل العالمية من خلال تجارب مميزة منها الفيلم العراقي (جنائن معلقة) الذي اعتبره فيلم ملفت للغاية وعميق في تناوله».