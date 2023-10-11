أحمد سعد الدين: وصول «فوي فوي فوي» إلى أوسكار يعتمد على عوامل أخرى غير الجودة

يرى الناقد أحمد سعد الدين، عضو لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لـ أوسكار، أن فيلم «فوي فوي فوي» عمل سينمائي جيد ولكن مسألة وصوله إلى القائمة أو الطويلة أو القصيرة يعتمد على عوامل أخرى.

وأوضح سعد الدين، في تصريحات لـ«الوطن»: «الفيلم جيد بالنسبة لنا في مصر، ولكن لدينا مشكلة على المستوى العالمي، فالفيلم ينافس أفلاما مما يقرب 80 دولة، منها أعمال مميزة على المستوى تقني وسردي عالي، بالإضافة إلى أن الترشيح لا يعني الوصول، فيجب أن تقوم الشركة المنتجة بحملة تسويقية للفيلم من خلال شركة توزيع تتولى عرضه في السينمات المحلية في الولايات المتحدة، وتنظيم عروض خاصة للكتاب والنقاد البارزين لتحقيق دعايا للفيلم، ودون ذلك كأننا نخاطب أنفسنا».

أحمد سعد الدين: أعضاء أكاديمية أوسكار يبحثون عن المحلية في الأعمال المرشحة للجائزة

وتابع سعد الدين: «أعضاء الأوسكار يبحثون في الأفلام عن قصص محلية تعبر عن ثقافة الدول، على سبيل المثال حصل نجيب محفوظ على جائزة نوبل عن أعماله التي تتناول المجتمع المصري عن قرب».

وأشار الناقد إلى أن وصول عدد من الدول العربية إلى ترشيحات أوسكار هو أمر إيجابي ولكن لا يمكن مقارنته بوضع مصر السينمائي، موضحا: «لا أستطيع أقارن السينما المصرية بالسينمات العربية، فالأخيرة تصنع عددا محدودا من الأفلام وليست أفلاما جماهيرية، ولكن بالنسبة لنا فالسينما عنصر اقتصادي أساسي، والفوز في المهرجانات لا يعنى التقدم السينمائي».