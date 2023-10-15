أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.. منتشرة على مستوى الجمهورية

حرصت الحكومة المصرية، على تواجد أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، في جيمع محافظات وأحياء الجمهورية، لضمان وصول جميع السلع المخفضة إلى المواطنين وتلبية جميع احتياجتهم، أي كان مكانهم، في ظل استمرار قيام الحكومة المصرية بدعمها للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.

أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية

انتشرت أماكن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، في جميع أنحاء الجمهورية والمحافظات النائية في إطار خطة الحكومة الوصول لجميع السلع الغذائية المخفضة في المبادرة غلى جميع المواطنين، وتلبية جميع احتياجاتهم، حيث تصل التخفيضات لـ25%، وتتضمن كل من:

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الأستهلاكية.

- منافذ أمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.

- فروع شركات دلتا ماركت.

- فروع شركة مصرية ماركت.

- سلاسل ومحلات السوبر ماركت الكبري.

- الهايبرات المختلفة.

أسعار السلع الغذائية بعد مبادرة الحكومة المصرية

جاءت تخفيضات أسعار السلع الأساسية ضمن المبادرة الحكومية، لتصل ما بين 15 لـ25%، وذلك على 10 سلع، وتشمل كل من «اللحوم، الفول، الدواجن المجمدة، الدواجن الحية، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت والمكرونة، والسكر، والأرز، والعدس».

- كيلو السكر 27 جنيها.

- كيلو المكرونة 17 جنيها.

- الزيت الخليط يبدأ من 30 جنيها.

- سعر طبق البيض 125 جنيها.

- كيلو اللحمة السوداني الطازجة 220 جنيها.

- كيلو اللحمة البلدي بـ240 جنيها.

- كيلو الدواجن المجمدة بـ65 جنيها.

- تخفيض أسعار الجبن بنحو 20%.

- تخفيض أسعار العدس بنسبة تصل لـ20%.

- تخفيض أسعار الفول بنسبة تصل إلى 34%.

- تخفيض أسعار الألبان بنسبة تصل إلى 14%.