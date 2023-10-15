الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك

السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM من الأمور المهمة التي يجريها العملاء بشكل مستمر، وربما لا يعرف بعض المواطنين الحد الأقصى للسحب اليومي، ما نرصده في السطور التالية، وفقا لقرار البنك المركزي المصري.

الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM يكون 20 ألف جنيه مصري، وفي المرة أو العملية الواحدة 4 آلاف جنيه.

الحد الأقصى للسحب اليومي

وبالنسبة للحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات في فروع البنوك يوميًا يكون 150 ألف جنيه مصري، بحسب المركزي المصري.

الحد الأقصى للتحويل في «إنستاباي»

وبالنسبة للحد الأقصى للتحويل في تطبيق «إنستاباي» التابع للبنك المركزي المصري الذي يعمل على التحويل النقدي بشكل لحظي، 70 ألف جنيه مصري حد أقصى للمعاملة المالية و120 ألف جنيه مصري حد خصم يومي من البنك الواحد، و400 ألف جنيه مصري حد الخصم الشهري من البنك الواحد.