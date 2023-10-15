ضبط 5 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة عدة حملات على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها.

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات التموينية في مركز شبراخيت عن ضبط 5 أطنان مخللات و200 شيكارة مبيدات زراعية مجهولة المصدر، كما تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي مركز كوم حمادة، تم ضبط 9 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، و4 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن وزن ومواعيد التشغيل.

ضبط 7 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن

وفي مدينتي إدكو ودمنهور تم ضبط 7 مخابز لإنتاجها خبزا ناقص الوزن، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليها، كما تم تحرير 32 محضرا لمخابز بلدية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.