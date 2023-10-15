اليوم أمطار ورياح تضرب البحيرة.. وتحذير من الشبورة وانخفاض الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في محافظة البحيرة، إذ تشهد فرصا لسقوط أمطار بنسبة تصل إلى 60%، مع طقس غائم ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس اليوم البحيرة

وتتعرض محافظة البحيرة اليوم إلى سقوط أمطار تصل إلى 60%، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

وسجلت سرعة الرياح في محافظة البحيرة اليوم 32 كيلو متر في الساعة وسط تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر لوجود الأتربة العالقة التي تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا.

انخفاض درجات الحرارة

وتتعرض البحيرة إلى طقس غائم، مع انخفاض في درجات الحرارة طبقا للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية وسجلت درجة الحرارة العظمى اليوم الأحد في البحيرة 27 درجة مئوية وبلغت الصغرى 21 درجة مئوية.

وشهدت المدن الساحلية في محافظة البحيرة أمس وهي «إدكو، رشيد، المحمودية» سقوط أمطار متوسطة انخفضت حدتها على باقي مدن المحافظة، ورفعت الجهات المعنية درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها.