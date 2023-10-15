عروض فنية وورش عمل للأطفال بقصور ثقافة البحيرة في ذكرى انتصار أكتوبر

نظم فرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، حفلاً فنياً على مسرح قصر ثقافة الطفل بدمنهور، شمل عدداً من الورش الفنية المقدمة لأطفال القصر والتى تعبر عن نصر أكتوبر وأبطاله.

حفل قصر ثقافة الطفل في دمنهور

وتضمن الحفل ورشة الخط العربي والديواني، وورشة للفن التشكيلي ورسم لوحات، إضافة لورشة فنية للرسم على الوجه، وتنظيم مسابقة ثقافية مع الأطفال، وعرض مسرح عرائس للأطفال عن «انتصارات أكتوبر».

واُختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة كورال قصر ثقافة الطفل والاستماع لباقة متنوعة من الأغاني الوطنية بقيادة المايسترو عاصم علاء، منها «تحيا مصر تحيا، بسم الله الله أكبر، ياحبيبتي يامصر».

وفي قصر ثقافة وادي النطرون، قدمت فرقة «أوبرا عربي أطفال» عرضا فنيا، تضمن باقة متنوعة من الفقرات الفنية المميزة منها «تحيا مصر، وحرب أكتوبر، وبلدي»، إلى جانب تنفيذ ورشة رسم وتلوين ورسم على الوجه للأطفال.

احتفالات أكتوبر في البحيرة

ونفذ بيت ثقافة الكيماويات ورشة قص ولصق لصنع علم مصر من الفوم والورق الملون، قدمتها هدى الحلاج مع تلاميذ مدرسة الحرير بأنطونيادس احتفالا بنصر أكتوبر.