عاجل.. 3 مهاجمين جدد بالأهلي في يناير

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال جلسته مع لجنة خطيط الكرة بالنادي - خلال فترة التوقف -، التعاقد مع مهاجم جديد لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي، يناير 2024.

وجاء مبرر كولر أمام لجنة التخطيط في الأهلي لضم مهاجم جديد بسبب الإيقاف المحلي الذي يواجهه كهربا إلى جانب إصابة صلاح محسن في العضلة الخلفية وعدم انسجامه مع باقي اللاعبين منذ انضمامه.

لجنة تخطيط الكرة تناقش ملف 3 مهاجمين جدد لدعم صفوف الأهلي

ورشحت لجنة تخطيط الكرة 3 ملفات أمام كولر من أجل حسم ملف مهاجم الأهلي الجديد في يناير، إذ رشحت اللجنة التعاقد مع أحمد أمين أوفا، مهاجم نادي إنبي، بالإضافة إلى الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو، أو التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد تحت السن.

واستبعد كولر فكرة التعاقد مع مابولولو بسبب عدم نية الجهاز الفني، التفريط في أي لاعب من الأجانب المتواجدين في القائمة، بينما يفاضل كولر بين أوفا ومهاجم أفريقي تحت السن.

وتقوم لجنة التعاقدات داخل شركة الكرة في الأهلي بتجهيز سير ذاتية لعدد من المهاجمين الأفارقة تحت السن من أجل تلبية طلبات كولر، إلا أن المدرب السويسري لم يحسم اختياره بشكل نهائي حتى الوقت الجاري.

الأهلي يتعاقد مع موديست في ميركاتو 2023

وكان النادي الأهلي قد دعم صفوفه بالتعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، في خط الهجوم، إذ شارك اللاعب في 3 مباريات أمام كلا من المصري والإسماعيلي في الدوري الممتاز وأمام إنبي في نصف نهائي كأس مصر، ونجح اللاعب في تسجيل هدفًا وحيدًا جاء في شباك الفريق البترولي.