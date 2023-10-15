الكشف على 420 مواطنا في قافلة طبية لـ«الشعب الجمهوري» بسيوة

أعلن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة مطروح، عن تنظيم قافلة طبية نظمتها أمانة سيوة بالتعاون مع جمعية أبناء سيوة، وتستمر 3 أيام، وتقدم الخدمة الطبية في عدة تخصصات لأبناء المدينة.

الكشف على 420 حالة

وقال محمود قناوي، أمين حزب الشعب الجمهوري بمركز ومدينة سيوة، اليوم الأحد، إن القافلة الطبية التي يجري تنظيمها في واحة سيوة، تمكنت من توقيع الكشف الطبي على 420 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

تخصصات طبية مختلفة في القافلة

وأضاف أمين حزب الشعب الجمهوري، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القافلة الطبية تضم مختلف التخصصات الطبية، وتشمل «الأسنان والباطنة والجلدية والنساء والتوليد والأطفال»، وجرى تخصيص مقرين للكشف، الأول عيادة جمعية أبناء سيوة في منطقة سيدي رحيم، والثاني في مركز الأمومة والطفولة التابع لجمعية أبناء سيوة بقلعة شالي، وذلك في إطار برنامج الخدمة المجتمعية التي يقدمها حزب الشعب الجمهوري من خلال أمانات المراكز بمحافظة مطروح.