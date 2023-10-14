قافلة طبية للكشف على المواطنين في الفيوم.. صرف الأدوية مجانا

تنطلق قافلة طبية كبرى غدًا الأحد في مركز سنورس بالفيوم، لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال في مختلف التخصصات الطبية، مع توفير العلاج لهم مجانا، حيث من المقرر أن تستمر أعمال القافلة 3 أيام من كل أسبوع في نفس المكان، لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال من عمر يوم وحتى 17 سنة، ويوم واحد في الأسبوع للكبار.

تستعرض «الوطن» تفاصيل القافلة، ومواعيدها والتخصصات الطبية المتاحة، والأوراق المطلوبة لصرف العلاج بالمجان، حيث تنطلق القافلة برعاية مؤسسة إبراهيم أحمد بدران للأعمال الخيرية.

أماكن ومواعيد القافلة الطبية

وتنطلق القافلة الطبية في منطقة مصنع الثلج بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وتبدأ في توقيع الكشف الطبي على الأطفال بدءًا من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا يومي الأحد والأربعاء، للأعمار من يوم حتى 17 سنة، وللكبار يوم الخميس، حيث تقدم القافلة أعمالها أيام الأحد والأربعاء والخميس من كل أسبوع.

تخصصات القافلة الطبية

وتخصص القافلة الطبية أيام محددة لكل تخصص، والتي تأتي كالآتي:

الأحد.. الكشف على الأطفال في تخصصات رمد، وأطفال، وعظام، وجلدية.

الأربعاء.. الكشف على المواطنين في تخصصات باطنة، ونساء، وعظام، وجلدية، ورمد، ومخ، وأعصاب.

الخميس.. الكشف على الأطفال في تخصصات أنف وأذن، وأطفال، ورمد، وعظام، وجلدية.

الأوراق المطلوبة للحصول على العلاج

ويتم صرف الأدوية بالمجان للأطفال والكبار عقب تقديم شهادة ميلاد الطفل مميكنة، أو البطاقة الشخصية للكبار.

وتقدم القافلة، إجراء العمليات بالمجان لمن يحتاج في تخصصات الفتق الإربي، والسري، والخصية المعلقة، والمياه على الخصية، وتعديل مجرى البول، فضلًا عن إجراء عمليات رمد تتضمن حول وحشي، وتسليك القناة الدمعية، والكيس الدهني، وارتخاء الجفن، وفيما يخص عمليات الأنف والأذن فإنّها تشمل ترقيع طبلة الأذن، وتركيب أنابيب واللوز واللحمية التي تسبب الاختناق.

وفي تخصص العظام، فإنّه يتوفر إجراء عمليات تقوس في القدمين، وإزالة الشرايح والمسامير، وتطوير الأوتار، والعمود الفقري، وزرع أسلاك العظام الزجاجي.