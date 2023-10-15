«إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن» عن جهود مصر لوقف العدوان ضد «غزة»

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، ما نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والمتعلق بجهود مصر لوقف العدوان ضد «غزة»، إذ تمّ نشر خبر بعنوان «مصر تكثف جهود وقف العدوان ضد غزة»، وخبر آخر بعنوان «مصر تطلق أكبر جسر مساعدات لـ غزة».

زكي القاضي: الرئيس السيسي تلقى أكثر من 30 اتصالا

من جهته، قال الكاتب الصحفي زكي القاضي إنَّ هناك مجموعة من الإجراءات قامت بها الدولة المصرية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكانت إجراءات معلنة لضرورة اللجوء الى الحلول السلمية ومراعاة حقوق المدنيين ولمنشآت الصحية والطبية.

زكي القاضي: القيادة السياسية تدير الأمر قوميًا وشعبيًا

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال لقائه على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الرئيس السيسي تلقى أكثر من 30 اتصالًا خلال الأسبوع حول فكرة إنشاء ممر إنساني لإدخال المساعدات، مبينًا أنَّ القيادة السياسية تدير الأمر قوميًا وشعبيًا وطبقًا للمصلحة القومية التي تراعي حقوق الفلسطينيين، إذ تمّ فتح مطار العريش الدولي لتقديم المساعدات.