«مستقبل وطن»: مصر تدعم القضية الفلسطينية في كل الاتجاهات

قال المستشار شعبان، رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلعب دورا هو الأقوى والأبرز في القضية الفلسطينية، متابعا: «الدولة المصرية لم ولن تتخلى أبدا عن القضية الفلسطينية، وهي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وتاريخيًا ومنذ ميلاد القضية الفلسطينية كانت مصر هي الداعم الأول والأكبر لحقوق الأشقاء الفلسطينيين».

مصر لديها موقف ثابت ودائم على المستوى العربي والقومي

وأكد في بيان صحفي أن وقوف الدولة مع الإخوة الأشقاء في فلسطين هو موقف ثابت ودائم على المستوى العربي والقومي، ومصر دائما ستظل هي المدافع الأول عن جميع الدول العربية، وأن الدولة قيادة وشعبا داعمين للقضية، وأن مصر لن تتخلى عن تقديم كل مساعيها سواء المتعلقة بتوفير المساعدات والإمدادات للشعب الفلسطيني بقطاع غزة، أو عن طريق مساندة الدولة في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة.

مصر قلب العروبة النابض

وتابع: «التكدس والزحام الشديد على مواقع التبرع بالدم تدل على معدن الشعب المصري الأصيل، الذي لا يفوت فرصة ليثبت أن مصر هي قلب العروبة النابض التي تقف دائما مواقف مشرفة لنصرة الشعب الفلسطيني، والفترة الأخيرة شهدت تسابق من قبل الجميع للتبرع بالدم وموقف داعم وثابت من القضية، ومن ثم لن يقبل أحد المزايدة على الدور المصري في القضية الفلسطينية التي تتبناها الدولة والتاريخ خير شاهد على ذلك».