كيف دعم إمام عاشور شقيق زوجته بعد انتصار الزمالك؟.. «تجاهل التيشرت الأبيض»

بطريقة غريبة، حرص إمام عاشور لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على دعم شقيق زوجته ياسين حافظ بعد تألقه مع فريق الناشئين بنادي الزمالك، فما القصة؟

إمام عاشور يدعم شقيق زوجته بعد انتصار الزمالك بطريقة غريبة

لا يزال إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق، والفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الحالي، يثير الجدل، لكن هذه المرة كان بسبب شقيق زوجته، ياسين حافظ لاعب فريق الشباب بنادي الزمالك، بعد تسجيل الأخير هدفين في مرمى أسيوط بالجولة السابعة لبطولة الجمهورية تحت 18 عاما، فماذا حدث؟

البداية كانت في شهر سبتمبر الماضي، بعدما هز خبر استغناء الزمالك عن ياسين حافظ، شقيق زوجة إمام عاشور، بعد أسابيع من رحيل الأخير إلى النادي الأهلي، والوسط الكروي، بعدما اعتبره البعض انتقاما منه بسبب زوج شقيقته.

سرعان ما تجاوز مسؤولو الزمالك الأمر، حيث أعلن حافظ حل الأزمة وعودته إلى القلعة البيضاء مجددا، من خلال بيان له عبر حسابه على «فيسبوك»، قال خلاله: «الحمد لله تواجدت بنادي الزمالك، بيتي الأول والأخير، البيت الكبير لي، ولكل من يرتبط اسمه بنادي الزمالك الذي يحتوي كل أبنائه، الذي فتح لي الأبواب الكبيرة».

إمام عاشور يدعم شقيق زوجته بعد تألقه مع فريق الزمالك للناشئين

ياسين حافظ الذي ساهم في فوز فريقه على أسيوط برباعية نظيفة، ببطولة دوري الجمهورية لمواليد 2005، بعدما سجل هدفين، لاقى دعما كبيرا خلال الساعات الماضية، أبرزها كان من إمام عاشور زوج شقيقته، الذي دعمه ولكن بطريقة غريبة.

إمام عاشور قام بإعادة نشر صور قديمة لـ«ياسين حافظ»، وهو يخوض إحدى مبارياته السابقة مع منتخب الجيزة، عبر خاصية «ستوري» على موقع الصور الشهير «انستجرام»، متفاديا نشر صور شقيق زوجته من مباراة أمس السبت، بقميص الزمالك، بعكس كل من دعم الأخير على عودته للقلعة البيضاء.

موقف إمام عاشور بنشر صور تعود إلى شهر يناير الماضي من حساب شقيق زوجته، جاء لتجنب الانتقادات بنشر صورا لـ«حافظ» بقميص الزمالك في فوز القلعة البيضاء أمس، خاصةً في ظل تمثيل عاشور للغريم التقليدي الأهلي في الوقت الراهن.