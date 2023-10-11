عاجل.. مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور: «بيغني للزمالك»

تلقت جماهير النادي الأهلي مفاجأة صادمة بشأن إمام عاشور، لاعب وسط المارد الأحمر، والتي كشف عنها سيد عبد الله نيمار لاعب نادي الزمالك بعد الحديث عن زميله السابق خلال الساعات الماضية وأنه فوجئ بانتقاله للقلعة الحمراء.

وعن المفاجأة الصادمة لجماهير النادي الأهلي بشأن إمام عاشور، قال نيمار في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس»: «إمام عاشور كان مجنون زمالك، ودائما ما كان يغني للزمالك في غرفة خلع الملابس، لذلك كان انتقاله للأهلي غير متوقع، بالنسبة لي أرى أنه من الصعب أن تتربى في نادي الزمالك ثم تنتقل للمنافس».

وأضاف: «إمام عاشور لم يخبرني بمفاوضات الأهلي، وكنت أتوقع أنه سيكمل مشواره الاحترافي كما فعل مصطفى محمد، لكن لكل لاعب ظروفه الخاصة».

نيمار يكشف أهم 3 لاعبين في الأهلي

وتابع: «إمام عاشور وكهربا بالتأكيد إضافة للنادي الأهلي، أما أهم ثلاثة لاعبين بالنسبة لي في القلعة الحمراء هم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وأليو ديانج».

وأردف: «جاءني أكثر من عرض للانتقال للنادي الأهلي عندما احترفت في تايلاند، إلا أنني لم أقدر على القيام بهذه الخطوة، خصوصا أنني كنت قائدًا لفريق الشباب بالزمالك».

وواصل: «تعاهدنا على حصد جميع الألقاب الممكنة في الموسم الحالي، رغم الظروف الصعبة التي نمر بها، وهناك مشاكل بسبب عدم الاستقرار الإداري، لكننا على قدر المسؤولية، وأي لاعب غير المتواجدين الآن في الزمالك من غير الممكن أن يتحمل الظروف الحالية».