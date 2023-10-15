مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين في هجوم صاروخي من لبنان على إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بوقوع قتيل و4 مصابين جراء إطلاق صاروخي من لبنان، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها.