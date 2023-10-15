«الأورمان» تنظم قافلة طبية مجانية في قرية ببني سويف

أعلنت جمعية الأورمان تنظيم قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 84 مريضا من غير القادرين بقرية أهوه بمركز بني سويف، بالتعاون مع مستشفى بني سويف الجامعي، والتي تضمنت توفير التحاليل والعلاج بالمجان، وتوفير وسيلة مواصلات للانتقال إلى المستشفى.

فحص المرضى في 9 تخصصات

وتضمنت القافلة الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات «صدر، عيون، أعصاب، عظام، مخ وأعصاب، سمعيات، جراحة عامة، أطفال، باطنة، مسالك».

وأكدت الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في بني سويف، العمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة، تتضافر فيها جهود الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق الصالح العام، وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى.

وأعربت عن شكرها لمؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية، موجهة تحية خاصة لجمعية الأورمان الرائدة، ومثمنًة جهودها في مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بالقرى.

القافلة تضمنت الفحوصات والتحاليل

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.