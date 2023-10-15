أماكن تقديم تظلمات على نتيجة مسابقة 30 ألف معلم في البحيرة

اتخذ يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، عدة إجراءات تيسيرا على المعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم، إذ وجه بتقسيم المديرية إلى 6 قطاعات، وحدد أماكن تقديم التماس للمشاركين في المسابقة، وكذلك تقديم أوراق الناجحين، وفقا للأماكن التي تم التدريب بها.

مسابقة 30 ألف معلم في البحيرة

وطالبت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، جميع الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بمحافظة البحيرة أو الراغبين في تقديم التماس بالتوجه إلى الأماكن المخصصة لهم.

أماكن التماس مسابقة 30 ألف معلم في البحيرة

وتم تقسيم مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إلى 6 قطاعات، وفقا للأماكن التي تم التدريب بها، ويتم استلام أوراق التعيين والالتماس بها، وجاءت القطاعات على النحو الآتي:

- قطاع وادي النطرون، خاص بإدارة وادي النطرون فقط.

- قطاع النوبارية، خاص بإدارة النوبارية فقط.

- قطاع التحرير خاص بإدارات التحرير وكوم حمادة وإيتاي البارود.

- قطاع أبو المطامير لإدارات حوش عيسى وأبو المطامير والدلنجات.

- قطاع مركز كفر الدوار لإدارات أبو حمص وبندر كفر الدوار ومركز كفر الدوار وإدكو ورشيد.

- قطاع حوش عيسى لإدارات بندر دمنهور ومركز دمنهور والرحمانية والمحمودية وشبراخيت.