احتفالية فنية بالأوبرا في ذكرى رحيل الموسيقار محمد الموجي

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد الموجي، وتحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي ومشاركة المطربين مروة ناجي، أحمد عفت، وفرح الموجي حفيدة الموسيقار الراحل، وذلك في الثامنة مساء غد الأحد، على المسرح الكبير.

احتفاء برموز وأعلام الموسيقى

تأتى الاحتفالية استمرارا لخطة الأوبرا للاحتفاء برموز وأعلام الموسيقى والغناء، وبحسب بيان صادر عن الأوبرا المصرية اليوم، تتضمن الاحتفالية باقة من أهم إبداعات الموسيقار محمد الموجى التي شكلت جانبا من تاريخ الموسيقى العربية منها موسيقي الليالي، من حبي فيك يا جاري، سلموا لي علي مصر، بتخاصمني حبه، الحلوة داير شباكها، روحي حياتي، أخرة جرحي إيه، أحبك، رسالة من تحت الماء، بيت العز، أكدب عليك، مستحيل، الدوامة، عيون القلب، لأه، اسأل روحك، يا أغلى اسم في الوجود إلى جانب موسيقى موجيات.

معلومات عن محمد الموجي

الموسيقار محمد الموجى يعد أحد أبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي، ولد في 4 مارس 1923 بمحافظة كفر الشيخ، حصل على دبلوم الزراعة عام 1944 وعمل في عدة وظائف، ثم ظهرت ميوله إلى الغناء، ثم اتجه إلى التلحين، وكانت أول أعماله «صافيني مرة» التي غناها عبد الحليم حافظ، كما قدم ألحانه لعمالقة الطرب العربي منهم أم كلثوم، نجاة، وردة الجزائرية، صباح، فايزة احمد وطلال مداح، رحل الموجي عن عالمنا في 1 يوليو 1995، بعد أن ترك إرثا فنيا ضخما من الألحان الخالدة.