تفاصيل الفرصة الأخيرة للمستبعدين بمسابقة «30 ألف معلم»

ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ هناك فرصة للمستبعدين بمسابقة الـ30 ألف معلم في الدفعة الأولى، بعد إعلان نتيجة المقبولين في المسابقة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، استعدادا لبدء التعاقد معهم وتسكينهم في المدارس.

التماس للمستبعدين بمسابقة الـ30 ألف معلم

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم إتاحة الفرصة للمستبعدين بمسابقة الـ30 ألف معلم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

وفي السياق ذاته، وجّهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة وعاجلة للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم من معلمي رياض الأطفال ومعلم الفصل، بسرعة تقديم مصوغات التعيين بالمديريات والإدارات التعليمية استعدادا للتعاقد معهم وتسكينهم.