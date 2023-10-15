«التعليم» تدعو الناجحين بمسابقة الـ30 ألف معلم لسرعة تقديم مصوغات التعيين

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة وعاجلة للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم معلمي رياض الأطفال ومعلم الفصل، بسرعة تقديم مصوغات التعيين بالمديريات والإدارات التعليمية.

مصوغات التعيين بمسابقة الـ30 ألف معلم

وأوضحت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوبة ملف «مصوغات التعيين» للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم:-

- إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي.

- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

- أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة «استمارة 105، منحة 3 أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات، استمارة 103، طلب استخدام».

- قرار المجلس الطبي.

- بطاقة الرقم القومي.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة ميلاد مميكنة أصل المؤهل الدراسي.

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها «الذكور».

- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء «الإناث».

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- إقرار الذمة المالية.