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حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية جنوب لبنان.. ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح

كتب:

هانى حسن
11:54 ص | الأحد 15 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأنّ حزب الله أعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع الراهب جنوب لبنان، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي لليوم التاسع على التوالي بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعة مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها. 

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