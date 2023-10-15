«التعليم» تعلن عن مسابقتين للطفولة لجميع المراحل التعليمية.. اعرف الشروط

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بتنفيذ مسابقتي الطفولة في «التعبير الفني، التصميم الفني» للعام الدراسي 2023-2024 للمراحل التعليمية «رياض الأطفال - الابتدائية - الإعدادية - التربية خاصة» على النحو التالي :-

مرحلة رياض الأطفال.. المدن الترفيهية

قمت مع زملائك برحلة إلى إحدى المدن الترفيهية التي تتميز بكثرة الألعاب التي يحبها الكبار والصغار كالمراجيح والعربات الكهربائية والشلالات والقطار المتحرك في الهواء ولعبة الساقية وأيضا مشاهدة الفقرات الترفيهية وغيرها من العاب يلتف حولها الأطفال .

المطلوب:- التعبير الفني عبر بالرسم عن هذا الموضوع في تكوين فنى مترابط مستخدم الألوان المناسبة.

التصميم الفني: صمم بقلمك وألوانك كارت في مساحة (15*20) سم تدعو فيه أصدقائك للاستمتاع بالألعاب الترفيهية الجميلة مع كتابة عبارة (هيا بنا نلعب) بخط زخرفي جميل مكمل للتصميم.

المرحلة الابتدائية.. سباق السيارات

- أقيمت مسابقه لسباق السيارات واشتركت فيها أنت ومجموعه كبيرة من زملائك وارتديت الملابس الرياضية المميزة بألوانها الجميلة وخوذة الرـس وسارعت لركوب سيارتك ذات الطابع المميز في أشكالها وأحجامها ودار السباق في ممرات كبيرة وحولكم الجماهير تصفق لكم حاملين الأعلام من أجل بداية المباراة وأنتم في انتظار صفارة الحكم للانطلاق.

- المطلوب:- التعبير الفني: عبر بالرسم عن هذا الموضوع في تكوين فني مترابط مستخدماً الألوان المناسبة.

- التصميم الفني: صمم بقلمك وألوانك في مساحة (15*20) سم دعوة لأصدقائك تدعوهم للاستمتاع بعروض سباق السيارات مع كتابة (سباق السيارات) بخط زخرفي مكمل للتصميم.

المرحلة الإعدادية.. كرة القدم

- الرياضة تقوية للأجسام وتهذيب النفس واستغلال جيد للوقت وهي متعددة وعلى رأسها لعبة كرة القدم شهرة وانتشارًا فهي لعبة جماعية يمارسها الكبار والصغار في النوادي والساحات الشعبية أو حتى في الشوارع والطرقات، ونرى اهتمام دول العالم بهذه اللعبة التي أجمع العالم على حبها وإعداد الأولمبياد والبطولات لها والجماهير تجلس فرحين كل يشجع فريقه رافعين اللافتات المؤيدة والمشجعة.

- المطلوب التعبير الفني عبر بالرسم عن هذا الموضوع في تكوين فني مترابط مستخدم الألوان المناسبة.

- التصميم الفني: صمم في مساحة (15*20) سم دعوة تهديها لصديقك لحضور مباراة كرة القدم بين قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك مع كتابة عبارة «مبروك للفائز» بخط زخرفي جميل مكمل للتصميم وباستخدام الألوان المناسبة.

شروط المسابقة

- تنشر كل مديرية وإدارة تعليمية بنشر المسابقة الفنية للمراحل المخصصة لها من خلال توجيه عام التربية الفنية والمعلمين بنشرها في المدارس للطلاب ومن خلال صفحات التواصل الاجتماعي للتوجيهات العامة وموجهين الإدارة والمدارس للمشاركة في المسابقة الفنية.

- يتمّ تسليم الأعمال أون لاين من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لمادة التربية الفنية على المعلمين والتوجيهات بالإدارة التعليمية والمدارس ويتم التحكيم الأولى بالإدارات والمديريات على أن يتم إرسال الأعمال النهائية على قناة التربية الفنية الخاصة بالوزارة على منصة «TEAMS» للتحكيم النهائي لإعلان الفائزين من خلال مكتب مدير إدارة التربية والتعليم بديوان عام الوزارة.