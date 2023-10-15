«الضرائب»: ندوة أون لاين مجانية للمصدرين والمستوردين لشرح «الفاتورة الإلكترونية»

أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على نشر الوعي الضريبي الصحيح، وشرح كل ما يتعلق بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وخاصة للمصدرين والمستوردين، وخاصة بعد الربط الشبكي بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة الجمركية «نافذة»، حيث تنظم مصلحة الضرائب المصرية ندوة أون لاين أسبوعيا للمصدرين والمستوردين يوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة، مساء لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة، ويعلن عن رابط حضور هذه الندوة على الصفحات الرسمية للمصلحة على «فيسبوك، تويتر، إنستجرام»، وعلى الموقع الإلكتروني للمصلحة، مشددا على ضرورة قيام الممولين بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يتمكنوا من استكمال أعمال الاستيراد والتصدير مع منظومة الجمارك «نافذة».

الضباعني: الدولة لديها جهود حثيثة لتوحيد قواعد بيانات الممولين

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى حرص وزارة المالية وجهودها الحثيثة من أجل توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا الأمر الذي يُساعد على مطابقة قيم الفواتير وأكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي وتعظيم الإيرادات العامة للدولة.

وقال إن المصلحة تحرص على تقديم كل سبل التوعية والدعم الفني المجاني للممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كل مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى توفير كل الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.