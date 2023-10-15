تقديم خدمات طبية لـ77 شخصا في 4 قرى مجانا بالفيوم

نظمت جمعية الأورمان قافلة طبية جديدة لدعم 77 مريضًا ومريضة من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الفيوم، في إطار الدعم الطبي من الجمعية لأهالي المحافظة، حيث نجحت من خلال تقديم خدماتها الطبية، في تعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية.

وقدمت القافلة الطبية خدماتها في مختلف التخصصات لأهالي قرى بحر أبو المير، ونوارة، والغابة، والسلام بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

فحوصات وأشعة وتحاليل بالمجان

وكشف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، عن إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة للمرضى بالمجان، مع تحمل نفقات انتقالهم ذهابًا وعودة، إضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب.

مشروعات خيرية لتنمية القرى الفقيرة

وأضاف أيضًا أنّه جرى أيضًا خلال القافلة الطبية المجانية تسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا، مُوضحًا أنّ الجمعية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية بمحافظة الفيوم، ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة.

ولفت إلى استمرار مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي.

توفير الدعم للجمعيات الأهلية

من ناحيتها، أكدت حمدية محمد شعبان وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، وخدمة وتنمية المجتمع، والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.