«أيادي مصرية» بالدقهلية تشارك في فعاليات ملتقى التمور بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الدقهلية عن مشاركة منصة «أيادي مصر» بالدقهلية في فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بالوادي الجديد، في إطار احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي، والذي يقام على مدار يومي السبت والأحد 14 و15 أكتوبر الجاري، بمنطقة أرض المعارض بمدينة الخارجة، بمشاركة 95 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية.

فعاليات مبادرة أيادي مصرية

وجاءت مشاركة مبادرة أيادي مصرية بالدقهلية في الفعاليات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأسرة المصرية في مجال الصناعات اليدوية والحرفية لزيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الدخل للأسرة المصرية.

وأشارت إلى أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، افتتح الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور، بحضور عدد من المحافظين ونوابهم والسفراء ورؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المختصين بالمجال الزراعي والتصديري.

وأوضحت المحافظة في بيان، أن منصة أيادي مصر أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية لدعم أصحاب تلك الحرف ومساعدتهم على بيع تلك المنتجات من أجل توفير مصدر رزق للأسرة المصرية.

وأكدت أن الهدف من إقامة مثل هذه المعارض هو تشجيع أصحاب تلك الحرف على زيادة معدل الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المصرية من خلال عقد ورش عملية لتعليم الشباب هذه المهنة العريقة للحفاظ عليها من الانقراض.