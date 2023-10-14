من هو الموسيقار علي عثمان الحاج الذي سيكرمه مهرجان الموسيقى العربية؟

أعلن مهرجان الموسيقى العربية عن تكريم الموسيقار السوداني الراحل علي عثمان الحاج، في حفل افتتاح الدورة الـ32 المقرر انطلاقها في العشرين من شهر أكتوبر الجاري.

وترصد «الوطن» عددا من المعلومات عن الراحل كما يلي:

- التحق بالمعهد العالي للموسيقى كونسرفاتوار بالقاهرة عام 1979 وحصل على البكالوريوس بدرجة امتياز في التأليف والنظريات عام 1986.

حصل على الماجستير في الفنون

- حصل على درجة الماجستير في الفنون من قسم التأليف والقيادة عام 1990 وكان بحثه بعنوان الضروب الإيقاعية في غرب وشرق السودان ودورها في تمييز الموسيقى في هذه الأقاليم.

- حصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف عام 2009 وكانت بعنوان الضروب الإيقاعية العربية في دورها البناء اللحني في الموسيقى العربية التقليدية.

- عمل خبيرا للموسيقى في كونسرفتوار القاهرة والمعهد العالي للموسيقى العربية في أكاديمية الفنون، وقام بتدريس التأليف والنظريات والإشراف على مشاريع التأليف بالدراسات العليا.

مشارك رئيسي في المؤتمرات

- شارك بالمؤتمر الذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة عام 1995 عن الابتكار الموسيقى في مصر حتى نهاية القرن العشرين، وقدم بحثا عن المؤلف المصري جمال عبد الرحيم وفى عام 2007.

- شارك في مؤتمر بعنوان «شرق وغرب في توافق» في سالزبورج بالنمسا، وقدم أيضا بحثا بعنوان «السلالم الخماسية والمقامات العربية وتطبيقها في فن الموسيقى» وقدم مقطوعة باسم «امتزاج» لهذا المؤتمر.

- حصل على منحة دراسية بعنوان استضافة مؤلف بواسطة المجلس الثقافي السويسري (بروهلفسيا) لمدة 8 شهور وأقام الراديو السويسري حفلا لمؤلفاته وتم تسجيلها على أسطوانة مدمجة.

- قدمت دار الأوبرا المصرية أعماله من خلال أنشطة (مهرجان اتجاهات عربية) وجمعية الشباب والموسيقى المصرية وقام الراديو المصري بتسجيل أعماله بواسطة البرامج الموسيقية وبالخارج في ألمانيا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين.

- تم اختياره عضوا في لجنة تحكيم الوتريات والإيقاع والنفخ والبيانو بالمسابقة العالمية «إنكور-Enkor».