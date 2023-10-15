مدة تطبيق التخفيضات على أسعار السلع الغذائية.. تنتهي في هذا الموعد

بدأت مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، أمس السبت، باتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص واتحاد العرف التجارية، لبدء تخفيضات تبدأ من 15% حتى 25% على أسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية.

مدة تطبيق التخفيضات على أسعار السلع الغذائية

وحول مدة تطبيق التخفيضات على أسعار السلع الغذائية، وفقًا للمعلن في قرار رئيس مجلس الوزراء، فإن المبادرة تبدأ من 14 أكتوبر ولمدة 6 أشهر أي تستمر حتى 14 أبريل المقبل، من أجل ضبط أسعار السلع في السوق المحلية والسلاسل التجارية، بعد موجة الارتفاع في الأسعار التي شهدتها الأسواق الآونة الأخيرة.

سعر الزيت والسكر

وأكّدت وزارة التموين، أن سعر السكر يبلغ حاليا في السلاسل التجارية 27 جنيها، وأن سعر زجاجة الزيت بلغ 34 جنيها، فضلا عن انخفاض عد أخر من أسعار المنتجات الغذائية التي نصت عليها مبادرة رئيس الوزراء ومنها الفول والعدس والأرز ومنتجات الألبان، والدواجن والبيض.

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الأسعار التي توجد في الأسواق حاليًا ليست تسعيرة جبرية، وإنما هي أسعار عادلة للسلع والمنتجات بناء على اتفاق الحكومة مع شركات انتاج السلع الغذائية.