سعر الزيت والسكر في مبادرة الحكومة لخفض الأسعار.. يستمر لمدة 6 أشهر

تراقب وزارة التموين والتجارة الداخلية، السلاسل التجارية المشتركة في مبادرة تخفيض الأسعار والتي طبقها مجلس الوزراء، بداية من أمس السبت 14 أكتوبر ولمدة 6 أشهر، والتي أدت إلى انخفاض سعر الزيت والسكر والعديد من السلع الغذائية الأساسية الأخرى.

سعر الزيت والسكر في الأسواق

وسجل سعر الزيت والسكر منذ أمس، انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي، ما قبل تطبيق المبادرة، كالتالي:

- سعر كيس السكر الأبيض المعبأ 27 جنيهًا مقابل 35 جنيهًا الأسبوع الماضي.

- سعر زجاجة الزيت 34 جنيهًا مقابل 50 جنيهًا الأسبوع الماضي.

تخفيضات السلع في الأسواق والسلاسل التجارية

وتتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حركة التخفيضات في الأسواق والسلاسل التجارية، مع غرفة العمليات التي شكلها الاتحاد العام للغرف التجارية للتأكد من تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على مستوى المحافظات على سلع «الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز».

وتستهدف المبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تبدأ من 15% حتى 25% من أجل ضبط السوق ووقف زيادة أسعار المنتجات الغذائية بعد الارتفاع الذي شهده الأسواق خلال الأيام الماضية.