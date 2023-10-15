مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.. تخفيضات 25%

شهدت المتاجر الكبرى والسلاسل التجارية انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وذلك للسلع الأساسية والدواجن بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة.

وأوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم لـ«الوطن»، إن تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة القليوبية تشمل منافذ البيع والسلاسل التجارية بمدن المحافظة والمولات الكبرى في نطاق المحافظة، حيث جرى مناشدة التجار والاتفاق معهم على عرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المتفق عليها بالمبادرة.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالقليوبية

وأشار المحافظ إلى أن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة القليوبية توفر احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مخفضة كالتالي:

- كيلو السكر 27 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا، بتخفيض بنحو 8 جنيهات.

- الأرز 23 جنيهًا.

- لتر الزيت الخليط 40 جنيهًا.

- كيلو الفول المدمس 20 جنيهًا.

- العدس الأصفر والأسود 38 جنيهًا.

- منتجات الألبان والجبن بتخفيض من 15 إلى 25%.

مجموعات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالقليوبية

وأوضح المحافظ، تحديد 7 مجموعات سلع رئيسة ضمن المبادرة، وهي:

- الفول

- العدس

- الألبان والجبن الأبيض

- المكرونة

- السكر

- زيت الطعام

- الأرز

وأضاف المحافظ أنه من خلال مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، تم التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة.